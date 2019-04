OL-billettsalget snart i gang, over 20.000 for de dyreste billettene

NTB Sport

Billettsalget starter først 9. mai, men torsdag åpnet arrangøren et nettsted der man blant annet kan finne prislister for de totalt 339 konkurransene i 33 ulike idretter.

De billigste enkeltbillettene selges for 2500 yen, som tilsvarer 189 kroner etter dagens kurs, mens man må ut med svimlende 22.715 kroner (300.000 yen) for et av de beste setene under åpningsseremonien på olympiastadion 24. juli.

Av den aktive idretten er det herrenes finale i 100 meter sprint som topper prislista. Der selges toppbillettene for 9843 kroner stykket.

Arrangøren poengterer samtidig at over halvparten av billettene er prissatt til 600 kroner eller billigere. Dessuten tilbyr de spesialbilletter til 153 kroner for funksjonshemmede, pensjonister og barnefamilier som bor i Japan.

Brorparten til japanere

Det er også japanske innbyggere som først får sjansen til å skaffe seg billetter. De er med i første salgsrunde, og den fungerer slik at man legger inn en åpen søknad før det blir trukket ut hvem som får billetter.

Skuelystne fra resten av verden vil kunne kjøpe billetter via nasjonale, autoriserte selskaper fra 15. juni, opplyser OL-verten.

Arrangøren kan ikke opplyse nøyaktig hvor mange billetter som blir gjort tilgjengelige, ettersom finpussingen av diverse arenaer ikke er ferdig ennå. Men det er sannsynlig at de blir om lag de 7,8 millioner billettene som Tokyo anslo i søknaden om å få arrangere sommer-OL.

Av den totale billettpotten vil mellom 70 og 80 prosent selges til japanske innbyggere. Arrangøren håper å hente inn rundt 6,8 milliarder kroner på billettsalg.

