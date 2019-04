Ishockey: Norge kjempet godt, men ble for små mot Finland

NTB Sport

Først med under to minutter igjen trygget de finske vertene seieren med sin tredje scoring for dagen. Joel Kiviranta fikk nettkjenning da Norge satset tungt uten målvakt i jakten på 2-2 og forlengning.

Finland gjorde tidlig det som trengtes for å vinne torsdagens oppgjør på hjemmeis. Arttu Ruotsalainen sendte hjemmelaget i ledelsen etter 6.57 minutter, mens Sakari Manninen doblet den 67 sekunder senere.

Da så det ut til å kunne ende stygt for Norge. Sist lørdag ble det 1-5-tap i møtet med verdensmester Sverige. Men i stedet for ny overkjøring jobbet Petter Thoresens lag seg inn i kampen igjen. Det sørget Michael Haga for da han i et norsk overtallsspill gjorde 1-2-scoringen på glitrende vis.

Godt keeperspill

I midtperioden havnet Norge to ganger i undertall med kort tids mellomrom, men kom helskinnet fra det. Henrik Haukeland storspilte i det norske målet og frustrerte finnene med flere gode redninger.

I et VG-klipp fra Thoresens pauseprat kom det tydelig fram at landslagssjefen var fornøyd med det han så i 2. periode:

– Herlig innstilling. Dere er flinke til å hjelpe hverandre under press, sa Thoresen.

Tommy Kristiansen kom til en svær sjanse i siste periode, men han greide ikke å overliste Finlands sisteskanse.

VM-test

Oppgjøret ble spilt i Rovaniemi nord i Finland, som trolig er verdens mest kjente nisseby. Selv om det er påsketider, var det derfor ikke helt feil at selveste julenissen droppet pucken ved kampstart.

Norge har virkelig fått testet VM-formen mot formidabel motstand den siste tiden. I forrige uke ble det tap i begge oppkjøringskampene mot Sverige. Fredag blir det et nytt møte med Finland, mens det 26. og 27. april er kamper mot Danmark.

VM i Slovakia starter for Norges del mot Russland 10. mai.

