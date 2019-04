Manchester Uniteds akademisjef Butt siktet for vold

NTB Sport

Etter avhør ble han satt fri i påvente av videre etterforskning.

– Klokka to tirsdag ettermiddag ble politiet tilkalt etter meldinger om vold mot en kvinne i et hus i Hale. Kvinnen hadde et lite kutt i hånden og trengte ikke behandling på sykehus, sa en talskvinne for Manchester-politiet.

– En 44-åring ble pågrepet mistenkt for vold, og vedkommende er satt fri i påvente av ytterligere etterforskning.

Butt var Manchester United-spiller fra 1992 til 2004 og ble Premier League-mester seks ganger i den perioden. Han spilte da United fullførte sin trippeltriumf i 1999 med seier i mesterligafinalen. Senere spilte han for Newcastle og Birmingham. Han spilte også 39 landskamper for England.

Han vendte tilbake til Manchester United som reservelagstrener i 2012 og har ledet klubbens akademi siden 2016.

(©NTB)