Shan fortsetter som WBA-trener ut sesongen

Det betyr at Stefan Johansen slipper enda et trenerskifte denne sesongen. Den norske landslagskapteinen er i West Bromwich på en leieavtale med Fulham.

Shan har hatt ansvaret på midlertidig basis siden Darren Moore fikk sparken i begynnelsen av mars. Under hans ledelse har laget tatt 12 poeng på seks kamper og festet grepet om en plassering som vil gi opprykkskvalifisering.

– Jimmy har gjort seg fortjent til å lede laget resten av sesongen. Han har vunnet spillernes tillit, og de har stilt seg bak de strukturelle og organisatoriske endringene han har innført. Han har overbevist oss alle om at den beste utsikten til å oppnå opprykk er under hans ledelse, sier teknisk direktør Luke Dowling til klubbens nettsted.

– Samtidig er både han og vi klar over at det er rom for mer erfaring i trenerteamet, og vi regner med å gjøre noe der i løpet av de nærmeste dagene.

Det betyr at trenerstaben ventelig vil bli utvidet med en erfaren person som skal jobbe under Shan.

WBA vant de tre første kampene under Shans ledelse før det ble tap mot Millwall og Bristol City. Sist helg var laget tilbake på vinnersporet med 4-1 over Preston, og det er ni poeng ned til 7.-plassen i mesterskapsserien.

Etter å ha vunnet bare en hjemmekamp på fire måneder har laget tre hjemmeseirer under Shan, med 10 scorede mål på de kampene.

– Jeg er veldig stolt over å få dette ansvaret og fullføre den reisen vi har begynt på, sier Shan.

