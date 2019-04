NBA-mesteren med historisk kollaps

NTB Sport

På stillingen 94-63 til Warriors midtveis i tredje periode var det nok få som så for seg noe annet enn at den doble regjerende mesteren skulle ta en kontrollert seier og gå opp i 2-0 sammenlagt mot Clippers. Så gikk det meste galt for Oakland-laget.

Gjestene fra Los Angeles slo tilbake, og i løpet av en og en halv periode snudde de kampen og vant sensasjonelt 135-131. Det er historiens største snuoperasjon i NBA-sluttspillet.

– Ved pause sa jeg til gutta at de ikke skulle gi opp, at vi kom til å vinne kampen. Vi bet oss fast og fant en måte å vinne, sa Clippers-trener Doc Rivers.

Den gamle sluttspillrekorden tilhørte Los Angeles Lakers, som i 1989 vant mot Seattle SuperSonics etter å ha ligget under med 29 poeng.

– Med en gang man mister flyten, er det vanskelig å få den tilbake. Vi sluttet å spille midt i tredje periode, og vi fikk som fortjent, sa Warriors-trener Steve Kerr.

Lou Williams var den store spilleren for gjestene med sine 36 poeng.

Selv om det står 1-1 sammenlagt i best av sju kamper, og de to neste spilles i Los Angeles, er Golden State Warriors fortsatt stor favoritt. Laget har vunnet NBA tre ganger de siste fire årene og er dobbelt regjerende mester.

Imidlertid må laget greie seg uten senter DeMarcus Cousins, som pådro seg en muskelskade tidlig i mandagens kamp.

I den andre kampen mandag satte Philadelphia 76ers klubbrekord med 51 poeng i 3. periode på vei mot 145-123 over Brooklyn Nets. Det står 1-1 også i det oppgjøret i første sluttspillrunde.

