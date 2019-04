Messi nedsablet Manchester United på Camp Nou

NTB Sport

Solskjær var tilbake på Camp Nou der han avgjorde mesterligafinalen for Manchester United for 20 år siden. De røde djevlene hadde et tøft utgangspunkt etter 0-1 i første oppgjør, men denne gangen klarte ikke nordmannen å varte opp med en historisk snuoperasjon.

Istedenfor måtte Solskjær se en annen stjele overskriftene, og det var ikke hvem som helst.

– Dette er ikke Messi mot United. Vi kan ikke bare tenke på en motstander. Vi møter elleve, hevdet Solskjær før første oppgjør.

Så feil kunne United-manageren ta. På Camp Nou viste Messi sin storhet ved å utnytte forsvarskluss hos gjestene og notere seg for to kjappe scoringer, som gjorde en vanskelig oppgave umulig for United.

– Messi var den store forskjellen i dag. På 2-0 var det game over. Alle er enige om at han og Cristiano Ronaldo har vært de to beste spillerne det siste tiråret. Her viste Messi sine kvaliteter, sa Solskjær til BT Sport.

Med 4-0 sammenlagt er Barcelona klar for sin første semifinale i mesterligaen siden 2015. Der venter Liverpool eller Porto.

Messi-hodebry

United gikk ut i hundre på Camp Nou. Kun 30 sekunder var spilt da Paul Pogba spilte Marcus Rashford gjennom med en flott stikker. Fra noe skrått hold tuppet Rashford ballen i tverrliggeren og over.

Tross en frisk åpning så det ut som gjestene skulle få en kalddusj da Felix Brych pekte på straffemerket etter en duell mellom Fred og Ivan Rakitic. Etter en titt på videobildene omgjorde den tyske kamplederen sin egen avgjørelse.

Likevel tok det ikke lang tid før en argentinsk ballkunstner skulle gi Solskjærs menn hodebry. Ashley Young mistet ballen til Messi, som tok tunnel på Fred og trakk innover før han curlet ballen lavt i lengste hjørne på elegant vis fra 20 meter.

Keepertabbe

Vondt skulle bli til verre like etterpå. Igjen utnyttet Messi et balltap og satte fart framover. Fra 20 meter forsøkte 31-åringen seg med høyrefoten, og selv om skuddet var av det svake slaget, resulterte det likevel i nettkjenning. Ballen snek seg under David de Gea, som fortvilt måtte se vertene doble ledelsen etter 19 minutter.

Messi står dermed med 15 mål på sine ti siste kamper mot engelske lag.

Like før pause viste Messi hvorfor han omtales som verdens beste fotballspiller da han vartet opp med fantastisk forarbeid før han spilte ut til Jordi Alba på venstrekanten. Alba fikk lagt inn til Sergi Roberto, som fikk avsluttet skliende fra to meter, men avslutningen ble på mirakuløst vis reddet av de Gea.

Coutinho-perle

Flere mål skulle det riktignok bli til hjemmepublikummets fornøyelse. Timen var spilt da Messi slo en strøken pasning til Alba, som leverte en støttepasning til Coutinho. Brasilianeren spikret kista for godt ved å elegant curle ballen i lengste kryss på 25 meter.

Messi hadde en god mulighet på brassespark til å score hattrick, men måtte ta til takke med to scoringer. Like før slutt var Alexis Sánchez svært nære ved å score mot gamleklubben, men Marc-André ter Stegen vartet opp med en herlig inngripen og sikret nullen for vertene. Praktscoringen til Coutinho ble følgelig kampens siste.

Seieren gjør at Barcelona er ubeseiret i 31 mesterligakamper på rad i egen storstue. Laget står med 28 seirer og tre uavgjortresultater.

Samtidig har engelske lag kun vunnet én av deres 24 siste utslagskamper mot spansk motstand i mesterligaen. Seieren kom i Leicesters 2-0-seier hjemme mot Sevilla i mars 2017.

