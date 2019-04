Mange morgenfinaler i friidrett i Tokyo-OL

NTB Sport

Friidretten innledes fredag 31. juli med 20 kilometer kappgang for menn og avsluttes med maraton for menn på lekenes siste dag, søndag 9. august. Målgang i maraton er ikke på OL-stadion, men utenfor keiserpalasset.

For første gang legges mange finaler til formiddagsøktene på OL-stadion, for å gjøre de øktene mer attraktive.

– Friidrettsprogrammet i Tokyo er veldig annerledes enn i tidligere OL. Det vil gi det store flertallet av tilskuere anledning til å se OL-vinnere kåret, sier IAAFs konkurransedirektør Paul Hardy i en pressemelding.

– Å ha finaler under formiddagsøktene, slik IOC har bedt om, vil gjøre friidretten mer synlig i alle tidssoner. Langdistanseløpene på stadion vil fortsatt avvikles om kvelden, for å redusere risikoen for sterk hete i utholdenhetsøvelser, mens gateløpene av samme grunn starter så tidlig som mulig om morgenen.

Noen av hovedpunktene for friidretten:

* Ni finaler avvikles under formiddagsøkter, i tillegg til begge maratonløpene og alle tre kappgangøvelser.

* Øvelsene spres slik at løpere som ønsker å starte på flere distanser i størst mulig grad skal kunne gjøre det. Det gjelder særlig 100/200 meter, 200/400 meter, 800/1500 meter, 1500/5000 meter og 5000/10.000 meter. Det legges også til rette for at de beste 400-meterløperne kan delta både i den nye øvelsen 4 x 400 meter blandet stafett og i 4 x 400 meter for sitt kjønn.

* Alle fem gateløp avvikles på ulike dager, så ingen av dem overskygger hverandre. Alle starter senest klokka 6 om morgenen lokal tid, Maraton for menn starter en halv time tidligere.

* Mangekamp for kvinner og menn avvikles på de samme dagene, 5. og 6. august, og får en framtredende plass på programmet de dagene.

(©NTB)