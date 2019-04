Jarsteins lag bytter trener

NTB Sport

Den 43-årige ungareren har vært trener i den tyske hovedstadsklubben i fire og et halvt år, etter tidligere å ha jobbet med Herthas ungdomsavdeling. På klubbens nettsted meldes det at kontraktforholdet vil opprettholdes og at Dardai fra neste sommer skal overta ungdomsavdelingen igjen.

Hertha Berlin har hatt gode resultater under Dardai, men har slitt den siste tiden og tapt fem seriekamper på rad. Det har sendt laget til nedre halvdel av tabellen av 1. Bundesliga.

– Jeg er takknemlig for sjansen jeg fikk til å være Herthas hovedtrener, og svært stolt over det vi sammen oppnådde. Nå er tiden inne for å gjøre en endring, og jeg har alltid lagt vekt på at det viktigste for meg er det som er best for klubben. Hertha er og blir hjemme for meg, sier Dardai.

Han kom til klubben som spiller i 1997 og ble der resten av karrieren. Fram til 2011 spilte han 297 seriekamper for Hertha Berlin, noe som er klubbrekord. Han har også egnet hele sin trenerkarriere til Hertha, unntatt en kort periode som Ungarns landslagssjef.

– Pal har både som spiller og trener tjent Hertha på utmerket vis. Fire og et halvt år som hovedtrener er lenge i dagens fotball, og det har vært en periode med godt og konstruktivt samarbeid, men nå er vi sammen kommet til at det vil være riktig å få nye impulser til sommeren, sier sportsdirektør Michael Preetz.

– Pal kommer til å forbli en viktig del av Hertha-familien.

Dardai og hans trenerteam fortsetter å lede laget ut denne sesongen.

