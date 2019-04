Cardiff med fornyet Premier League-håp etter seier mot bunnrival Brighton

NTB Sport

Scoringer fra Nathaniel Mendez-Laing og Sean Morrison gjør at avstanden mellom lagene nå er på to poeng, men Brighton har én kamp mindre spilt i det som blir en nervepirrende sesongavslutning for kystlagene.

Cardiff og Brighton gjør i realiteten om den resterende nedrykksplassen. Fulham og Huddersfield har allerede rykket ned.

Mendez-Laing sendte Cardiff i føringen med en kanonscoring etter halvspilt første omgang. Fra 20 meter curlet 27-åringen ballen utakbart for keeper i lengste kryss.

Like etter pause stanget Sean Morrison gjestene opp i 2-0 på et nydelig innlegg fra Victor Camarasa. Kapteinens scoring ble kampens siste og sørget for Cardiffs første borteseier siden 9. februar.

Resultatet sørget for alvor for fornyet liv i bunnstriden. Brighton har tøffest kampprogram av de to. Chris Hughtons menn møter Wolverhampton (b), Tottenham (b), Newcastle (h), Arsenal (b) og gulljagende Manchester City (h).

Cardiff skal på sin side bryne seg mot gulljagende Liverpool (h), Fulham (b), Crystal Palace (h) og Manchester United (b).

