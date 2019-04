Trump vil gi Tiger Woods gjev medalje

NTB Sport

Woods tok søndag sin første majortittel på 11 år og sin 15. totalt i karrieren. Det var i tillegg første gang siden 2005 at han kunne ikle seg den klassiske grønne jakken som vinner av US Masters.

På Twitter hyller Trump 43-åringen. Den amerikanske presidenten skriver at han har snakket med Woods og gratulert ham med triumfen.

«Jeg fortalte også at jeg vil tildele ham Presidentens frihetsmedalje for hans utrolige suksess og comeback innen idretten (golf)», tvitrer Trump.

Frihetsmedaljen er den høyeste sivile utmerkelsen en amerikaner kan få. Trump opplyser ikke når seremonien vil finne sted.

Woods herjet vilt på golfbanen i en årrekke, men han hadde en rekke nedturer både privat og sportslig etter US Open-triumfen i 2008. En vond skilsmisse og flere ryggoperasjoner gjorde at han ble satt kraftig tilbake. Helseproblemene truet flere ganger med å sette en stopper for karrieren.

Mange hadde avskrevet Tiger Woods, men det siste året har pilene pekt oppover. Det definitive comebacket ble fullført med US Masters-tittelen.

