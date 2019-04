To sene mål sørget for Haugesund-jubel mot Ranheim

NTB Sport

Først satte hjemvendte Martin Samuelsen inn 1-0 to minutter før slutt. Rett etterpå økte Ibrahima Wadji til 2-0 for gjestene. Det holdt til sesongens første seier for laget fra Rogaland.

For Ranheim fortsetter nedturen. De står uten poeng etter tre runder og ligger sist på tabellen.

Misbrukte sjanser

Det var riktignok Ranheim som fikk den første gigantsjansen. Veteran Øyvind Storflor fikk tillit fra start, og etter et drøyt kvarter var den tidligere RBK-spilleren fryktelig nære ved å sende hjemmelaget i ledelsen. Han kom alene med Haugesunds keeper, men avslutningen traff armen til Helge Sandvik og gikk ut til corner.

Gjestenes store mulighet kom etter 59 minutter. Ranheim rotet, og til slutt var Ibrahima Wadji alene med Ranheim-keeper Even Barli. Haugesund-spissen gjorde som Storflor og avsluttet på keeper.

Det så ikke ut som det skulle bli noen mål i Trøndelag, men like før slutt smalt det fra Haugesund.

To raske mål

Martin Samuelsen returnerte til Norge på lån før sesongen etter en årrekke i England. 21-åringen kranglet inn 1-0 etter at en corner ble stusset videre av Wadji.

Like etter doblet sistnevnte. Wadji fikk sjansen alene med Barli igjen. Denne gangen gjorde han ingen feil og trillet ballen i mål. Dermed var oppgjøret punktert.

Det som så ut til å bli en tung sesongstart, ser plutselig ikke så verst ut for Haugesund, som mistet trener Eirik Horneland til Rosenborg før sesongen. Han har ikke fått noen god åpning. RBK er nemlig det eneste laget som har Ranheim bak seg på tabellen.

(©NTB)