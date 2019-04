Tiger Woods tok sin første golfmajor siden 2008

NTB Sport

En hel golfverden har i godt over et tiår ventet på søndagens store øyeblikk på den sagnomsuste Augusta-banen. For første gang siden 2005 vant Woods retten til å kunne ikle seg den ikoniske grønne jakken, som er det synlige beviset på seier i US Masters.

Det ble en uhyrlig spennende avslutning. Med seks hull igjen var Woods i delt ledelse med Francesco Molinari og Xander Schauffele. Etter en rå innspurt (tre birdier på fire hull) ledet Woods med to slag da to hull gjensto.

43-åringen holdt akkurat nervene i sjakk. Tross en bogey på siste hull ble det Woods-seier med ett slags margin til Dustin Johnson, Brooks Koepka og Schauffele. Dermed kunne han juble for sin første majorseier siden juni 2008. Totalt gikk Woods 13 slag under par.

Nedturer

Molinari var i føringen før siste runde. Han var da to slag foran Woods og Tony Finau, men italieneren sprakk skikkelig mot slutten og spilte seg ut av seierskampen.

Det er femte gang Woods vinner US Masters. Den første triumfen kom i 1997. Med søndagens seier tok golfikonet seg opp i 15 majortriumfer totalt. Siden forrige seier har han vært gjennom en rekke nedturer både privat og på golfbanen.

En vond skilsmisse og flere ryggoperasjoner gjorde at han ble satt kraftig tilbake. I tillegg ble han arrestert i april 2017 etter at han ble funnet sovende bak rattet. Da hadde han stoppet i veikanten og satt på varselblinkerne. Woods forklarte at han hadde fått en uventet reaksjon på smertebehandlingen. Tre uker senere ble han innlagt på et behandlingssenter for rusproblemer.

Men det siste året har pilene pekt oppover. Woods ble i fjor nummer seks i British Open og toer i PGA Championship (begge majorturneringer).

Beste amatør på 58 år

Viktor Hovland imponerte stort som Norges første innslag i US Masters noensinne. I løpet av fire runder gikk 21-åringen tre slag under par. Med det ble han turneringens beste amatørspiller på 58 år.

Det er også bare sjette gang i historien at en amatør greier å være under par sammenlagt i US Masters, skriver Norsk Golf.

Hovland kvalifiserte seg for årets første golfmajor fordi han i fjor vant USAs amatørmesterskap. Han er også klar for majorturneringene US Open og British Open senere denne sesongen.

