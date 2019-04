Start seiret mot Raufoss etter dramatisk avslutning – Tromsdalen tapte 0-8

NTB Sport

Etter 70 tafatte og målløse minutter fikk Raufoss sjansen fra straffemerket da Damion Lowe slo Ryan Doghman i feltet. Lowe slapp kort og fikk se Jonas Deumeland redde straffesparket til Anton Heningsson.

Vondt ble til verre for totningene da Aron Siguardson sendte Start i ledelsen på en kontring like etterpå. Tre minutter senere økte Kasper Skaanes ledelsen for sørlendingene etter en lekker skuddfinte.

Raufoss fikk nettsus da Snorre Strand Nilsen skjøt via Skaanes og i mål. Likevel klarte Start å ro i land sesongens første hjemmeseier. Det var svært gledelig for Lowe, som fort kunne blitt utvist.

– Vi vant kampen, og jeg ønsker ikke å snakke om det. Keeperen reddet straffen på en fantastisk måte, vi fikk tre poeng og det er alt som betyr noe. Dommeren gir straffe, og man må respektere avgjørelsen hans. Det er positive vibber her nå, to kamper med seier på rad, så vi er glade, sa Lowe til Fædrelandsvennen.

Målbonanza i nord

Tromsdalen serieåpnet hjemme mot Ull/Kisa, men kampen ble et eneste stort sår for hjemmefansen. De tilreisende gultrøyene ga seg ikke før det sto 0-8 på resultattavla i TUIL Arena.

Sebastian Remme Berge satte kampens to første før Kristoffer Normann Hansen sikret en komfortabel 3-0-ledelse til pause.

Ull/Kisa fortsatte å kjøre på og ga seg ikke før Adrian Mikkelsen hadde plukket fem nye baller ut av nettet. Ole Andreas Nesset ble tomålsscorer, mens Martin Trøen, Eric Kitolano og Henrik Kristiansen scoret hvert sitt.

Snuoperasjon i Sogndal

Notodden fikk en drømmestart borte mot Sogndal da André Bakke kranglet seg forbi tre spillere og satte ballen forbi Mathias Dyngeland.

Pausepraten til Eirik Bakke var neppe av det rolige slaget, og det viste seg i Sogndals spill i andre omgang.

To scoringer fra innbytter Alioune Ndour sørget for at kampen var snudd etter en drøy time. Martin Ramsland og Sigurd Haugen sikret at Sogndal kunne juble for 4-1-seier og deres første trepoenger for sesongen.

Sørensen-dobbel

Også Nest-Sotra tok sesongens første seier. Hjemme mot HamKam scoret Lee Rochester Sørensen begge målene på Ågotnes. Scoringene kom like før og like etter pausesignalet.

Mens de fremmøtte på TUIL Arena fikk se åtte scoringer, ble det målløst i tre øvrige oppgjør. Sandnes Ulf og Strømmen sto fra før av med to uavgjortresultater og sikret seg et tredje da det ble målløst mellom lagene i Rogaland.

Skeid hadde tre baller i metallet hjemme mot Jerv, men måtte ta til takke med ett poeng og 0-0.

Samme resultat ble det i Kongsvinger der KFUM Oslo var på besøk. Like før full tid kunne Jonas Rønningen sikret tre poeng for vertene fra straffemerket, men avslutningen gikk over mål.

