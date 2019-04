Ny Kristoff-nedtur i Paris – Roubaix

NTB Sport

Kristoff var blant de største favorittene til det berømte endagsrittet i Nord-Frankrike, men med tre punkteringer ble «Helvete i nord» nok en gang for tungt for 31-åringen. Han ble til slutt nummer 55 og var over 14 minutter bak vinnertiden.

Quick Step-rytter Gilbert vant spurten foran Nils Politt (Katusha), mens Yves Lampaert (Quick Step) ble treer i den 257 kilometer lange klassikeren.

Seieren var Gilberts første i rittet. Belgieren mangler nå kun seier i Milano – Sanremo for å ha vunnet alle fem monumentene i sykling.

UAE-rytter Kristoff har hatt en sterk vårsesong med seier i Gent-Wevelgem og 3.-plass i Flandern Rundt, der han var raskest i massespurten. Med det til grunn var han ventet å kjempe om seieren søndag, men det var relativt tidlig klart at Kristoff ikke hadde dagen.

Uheldig Kristoff

Etter om lag to timers sykling punkterte Kristoff, men han fikk nokså raskt kontakt med hovedfeltet igjen. Snaue halvtimen senere ble det igjen meldt om ny Kristoff-punktering, og fra da av ble han liggende bak teten.

Gruppen falt lenger og lenger bak, mens Edvald Boasson Hagen hang med. Dog fikk også Dimension Data-rytteren trøbbel og falt av mot slutten av rittet, og det lå ikke an til noen norsk suksess.

I front kjørte Gilbert, Politt, Lampaert, Peter Sagan (Bora), Sep Vanmarcke (Education First) og Wout Van Aert (Jumbo-Visma). De seks rykket hverandre flere ganger, og ti kilometer før mål hadde Politt og Gilbert skaffet seg en luke på over 20 sekunder.

De fortsatte å kjøre på og inne på velodromen var Gilbert sterkest og tok hjem seieren.

Etter rittet sa Kristoff-lagkamerat Vegard Stake Laengen til TV 2 at Kristoff punkterte ytterligere en gang etter at han hadde falt av.

Best av de norske ble Boasson Hagen på 44.-plass, nesten tolv minutter bak Gilbert.

Fem norske

Kristoff har tidligere trøblet fælt i Paris – Roubaix og har krasjet, punktert og hatt en rekke problemer i rittet han har syklet ti ganger. Hans beste plassering er 9.-plassen fra 2013.

Fem nordmenn stilte til start søndag. I tillegg til Kristoff og Boasson Hagen, syklet Rasmus Fossum Tiller (Dimension Data), Sven Erik Bystrøm (UAE) og Vegard Stake Laengen (UAE).

Ingen nordmann har vunnet Paris – Roubaix siden det ble arrangert for første gang i 1896. Thor Hushovd har gjort det best med en 2.- og 3.-plass.

