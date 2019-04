Bodø/Glimt fosser videre med seier over Molde

NTB Sport

En corner og et frispark fra Amor Layouni ga to mål for Bodø/Glimt i første omgang. De gulkledde hindret Molde i å komme tilbake i kampen, og med et selvmål fra MFK-forsvarer Martin Bjørnbak så det ut til å være kjørt.

Med sju minutter igjen reduserte Ohi Omoijuanfo på straffe og tente et lite Molde-håp. Tre minutter senere assisterte samme mann til Leke James, som satte inn 2-3.

Men flere mål ble det ikke, og Bodø/Glimt innkasserte sesongens tredje seier. Med det innehar de 2-.plassen, kun bak Viking på målforskjell.

Drømmeåpning

De gulkledde har fått en drømmeåpning på Eliteserien. Etter en god sesongoppkjøring slo de Rosenborg 2-0 på hjemmebane, før de knep 5-4-seier mot Mjøndalen på overtid helgen etter. Med søndagens seier ligger Kjetil Knutsens menn på toppen av tabellen etter tre kamper.

Hjemmelaget var farlig frampå flere ganger i åpningen, og 20 minutter var gått da Ulrik Saltnes headet inn ledelsen på en corner fra Layouni.

Drøye kvarteret senere stilte Layouni seg opp for å ta frispark fra venstre. Han curlet inn og Molde-keeper Andreas Linde ble lurt og måtte gi retur. Der var debutant Vegard Bergan og kunne enkelt doble ledelsen med et hodestøt fra fire meter.

Bodøværingene gikk fullt fortjent i garderoben med 2-0.

– Deilig start for min del. Det er bra energi hos oss og vi gjør det vi er enige om, sa Bergan til Eurosport i pausen.

Kunne scoret flere

Etter hvilen måtte Molde framover, men Bodø/Glimt spilte med stor ro og selvtillit. Snaue 20 minutter før full tid svingte Erlend Dahl Reitan kula fram mot mål. Geir Herrem gikk opp i duell med Moldes Martin Bjørnbak og keeper Andreas Linde. Herrem bommet og ballen traff Bjørnbak, som var uheldig og scoret feil vei.

Like etterpå kunne det stått både 4-0 og 5-0, men skuddene fra Philip Zinckernagel og Vegard Leikvoll Moberg gikk i treverket.

I stedet skulle Molde øyne et lite håp da Ohi reduserte til 1-3 på straffe med sju minutter igjen. Kun tre minutter senere ble håpet enda større da samme mann assisterte til James, som prikket inn 2-3.

