Børven med praktfull scoring i ny Odd-seier

NTB Sport

Det gjorde 27-åringen idet han doblet Odd-ledelsen etter en snau time. Han er med det toppscorer i Eliteserien. Søndagens mål kom etter et nydelig Odd-angrep.

– En fantastisk kontring. Det er gøy at vi har den dimensjonen i spillet vårt nå, sa en fornøyd Dag-Eilev Fagermo til Eurosport etter kampen.

Tidligere i oppgjøret hadde Elbasan Rashani sendt vertene i føringen. Det endte med tre nye poeng for Skien-laget, som står med sju poeng på tre kamper. Tidligere har de slått Brann hjemme og spilt uavgjort mot Rosenborg på Lerkendal.

Dermed har Dag-Eilev Fagermo og hans menn fått en glimrende start på sesongen.

Strålende åpning

Odd åpnet forrykende på eget gress. De skapte flere gode muligheter i åpningsminuttene. Etter 20 minutter fikk de også uttelling. Rashani ble spilt igjennom og løftet ballen over Kristiansund-keeper Sean McDermott.

Etter åpningsmålet roet det seg i Telemark. Først på overtid av den første omgangen kom det en ny sjanse. Og den var gigantisk. Dan Peter Ulvestad avsluttet for Kristiansund, og ballen ble rullende på streken før hjemmelaget fikk klarert.

Også i andre omgang var det hjemmelaget som åpnet friskest.

11 minutter inn i omgangen økte Odd ledelsen da Børven satte inn sitt fjerde for sesongen. Og for et mål det var.

Odd stormet i angrep på en kontring. Rashani spilte ballen ut til Sander Svendsen på høyre. Han la den over til Børven som tok imot ballen og løftet den vakkert over keeper.

God Rashani

Gjestene var farlig frempå før pause, men i de siste 45 minuttene slet de med å komme med et godt svar på Odds scoring.

Kristiansund forsøkte igjen og igjen, men greide ikke å komme seg til de helt store sjansene. I tillegg var hjemmelaget farlig på kontringer. Rashani var proppfull av selvtillit og kunne fort ha scoret sitt andre for dagen, men verken Odd-spilleren eller gjestene klarte å sette inn kampens tredje mål.

Dermed endte det med Odds andre hjemmeseier og Kristiansunds andre strake bortetap. I midtuken ble det 1-2-smell for KBK borte mot Brann i Bergen.

– Vi skaper noen fantastiske muligheter underveis. Vi må jobbe marginene på vår side nå. Inne i boksene er vi ikke gode nok akkurat for øyeblikket, men vi vet at vi har kvalitetene i gruppa. Vi skal være litt bevisst på dette fremover, så skal vi slutte med de hederlige kampene og vippe det i vår favør istedenfor, sa Kristiansund-trener Christian Michelsen.

(©NTB)