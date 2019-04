Reiten og Haavi reddet LSK Kvinner mot Arna-Bjørnar

NTB Sport

Den regjerende seriemesteren kom fra 1-1 borte mot Avaldsnes og så lenge ut til å gå mot nok et uavgjortresultat.

Reiten sendte vertene i føringen, men Emilie Nautnes utlignet for Arna-Bjørnar etter en halvtime. 1-1 sto seg helt til Reitan ble tomålsscorer etter 66 minutter.

Et snaut kvarter før slutt fastsatte Haavi sluttresultatet til 3-1. Dermed står LSK Kvinner med to seirer og én uavgjort etter tre kamper.

Vålerenga på topp

Hege Hansen ble den store helten for Klepp med sin 1-0-scoring hjemme mot Røa. Rogalendingene er dermed ubeseiret etter tre runder, mens Røa gikk på sitt første tap for sesongen.

Også Vålerenga tok sin tredje strake seier med 4-0-seier hjemme mot nyopprykkede Fart. Natasha Dowie scoret hattrick, mens Marie D. Markussen noterte seg for én nettkjenning.

Storseieren gjør at hovedstadslaget topper tabellen med full pott på målforskjell foran Klepp.

Nytt Stabæk-tap

Stabæk har hatt en tung start på sesongen, og etter 0-3 borte mot Sandviken står bæringene uten poeng etter tre runder. Lisa Naalsund, Ingrid Ryland og Maria Brochmann sikret tre poeng for bergensklubben med hver sin scoring.

Målløst ble det mellom Lyn og Kolbotn. My Haugland Sørsdahl ble den første til å bli utvist i årets Toppserie da hun felte Runa Lillegård i straffefeltet like før pause. Straffesparket til Linn Huseby var av det meget svake slaget og trillet til side for mål.

Trondheims-Ørn og Avaldsnes avslutter toppserierunden søndag.

