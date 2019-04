Myhrhaug Kristiansen sikret Norges første trepoenger i FIFA eNations Cup

NTB Sport

Myhrhaug Kristiansen (17) og Rasmussen (21) har havnet i en knalltøff gruppe mot Argentina, Brasil, Sverige og Tyskland i sin første FIFA eNations Cup.

Norge åpnet mot Tyskland der Kristiansen spilte 1-1 mot sin motstander på Playstation, mens Rasmussen tapte 0-2 i sin kamp på Xbox. Tap ble det også for den norske duoen i samkampen mot tyskerne.

Lagene møtes til én kamp på Playstation, én kamp på X-box og én kamp to mot to på en konsoll lagene blir enige om.

Mot Sverige sørget Kristiansen for Norges første trepoenger i turneringen med sin 2-1-seier, mens Rasmussen gikk på nok ett tap etter et sent svensk vinnermål. I to mot to-kampen endte det uavgjort 2-2.

Dermed har Norge fem poeng etter kampene mot Tyskland og Sverige og ligger på fjerdeplass etter seks kamper.

20 lag deltar i FIFA eNations Cup, og de er delt inn i fire grupper. To lag fra hver gruppe går videre til kvartfinalen.

(©NTB)