Hovland toppet dagen med eagle, klar for helgen i US Masters

Den norske amatøren har imponert stort i sin majordebut og greide cuten med god margin. Han lot seg ikke affisere verken av kvaliteten på motspillerne eller av det dårlige været som gjorde banen bløt og førte til at spillet måtte avbrytes en periode på grunn av fare for lynnedslag.

Hovland misset så vidt en birdieputt på 18. og siste hull som kunne løftet ham ytterligere. Da alle spillerne hadde gått ferdig fredagens runde, lå nordmannen på delt 29.-plass, med seks slag fram til lederne og fem slag ned til spillerne på feil side av streken som skiller til dem som ikke får spille videre.

Matchet tittelforsvareren

21-årige Hovland er kvalifisert for turneringen fordi han i fjor vant USAs amatørmesterskap. Han imponerte med en åpningsrunde på par og delt 29.-plass i selskap med verdens beste golfspillere.

Akkurat som torsdag gikk han på 2. runde sammen med tittelforsvarer Patrick Reed og meritterte Webb Simpson. De to amerikanerne er begge i topp 25 på verdensrankingen, det vil si nesten 900 plasser foran Hovland.

Nordmannen har på ingen måte gjort seg bort i det selskapet. Halvveis i turneringen er alle tre ett slag under par.

Sjokkerte med eagle

Fredag greide han for annen dag på rad birdie på 2. hull, og da var han ett slag under par totalt. Han falt på lista med bogey både på 4. og 5. hull, men lot seg ikke stoppe av det. Halvveis på runden var han ett slag over par, men et flott innspill på 10. hull banet vei for en birdie, og dermed klatret han igjen.

Utslaget hans på 11. hull havnet i vannet, og han måtte tåle en ny bogey, men på 13. hull sjokkerte han med eagle. Det er et hull som normalt spilles på fem slag, men nordmannen trengte bare tre. Han senket på imponerende vis en putt fra fire og en halv meter for eagle.

Francesco Molinari, Jason Day, Brooks Koepka, Adam Scott og Louis Oosthuizen topper resultattavla, alle sju slag under par etter turneringens to første runder.

Ett slag bak dem henger Tiger Woods også med i tetsjiktet, seks slag under par.

