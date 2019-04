Dele Alli må testes før kamp mot tabelljumboen

NTB Sport

– Jeg er ikke optimistisk, sa Tottenham-manager Mauricio Pochettino om sin midtbanestjerne på pressekonferansen før kampen mot tabelljumbo Huddersfield.

Heller ikke lagets storscorer Harry Kane blir å finne på banen lørdag. Kane pådro seg en ny smell i ankelen og står i fare for å miste resten av sesongen.

– Han fikk en lignende smell mot Manchester United, og da var han ute i fem uker. Når vi finalen i mesterligaen finnes det en mulighet for at han kan spille da.

Pochettino må også klare seg uten Eric Dier, Érik Lamela, Serge Aurier og Vincent Janssen.

Tottenham, for øyeblikket på fjerdeplass, kjemper en innbitt kamp om en topp fire-plass. Spurs har 64 poeng, ett poeng foran Arsenal og to foran Manchester United. Chelsea på tredjeplass har to poeng mer, med én kamp mer spilt.

Huddersfield har allerede rykket ned.

(©NTB)