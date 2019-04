Valverde vurderer å hvile Messi foran United-returen

NTB Sport

Det erkjenner Barcelona-trener Ernesto Valverde, som naturlig nok har et blikk mot kvartfinalen mot United selv om laget spiller bortekamp mot Huesca lørdag.

Messi fikk en solid trøkk da han kolliderte med Uniteds Chris Smalling under 1-0-seieren på Old Trafford denne uken, og argentineren kan ha behov for hvile.

– Det er mulig. Han har det bra, men det var en stor smell. Han ble påvirket av det senere i kampen, det var som å bli truffet av en lastebil. Vi skal analysere det videre, men det er en mulighet (for at Messi står over), sier Valverde.

Barcelona har 11 poengs ledelse i La Liga med sju runder igjen å spille. Valverde kan dermed ta seg råd til å rotere på laget.

– Det blir endringer, for terminlista er veldig full. Det venter intense kamper både i morgen (lørdag) og tirsdag, så vi må gjøre endringer, fastslår treneren.

