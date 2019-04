Peer Gynt-prisen til Jansrud og Svindal

NTB Sport

De har vært gode rollemodeller for andre idrettsutøvere, og de har bidratt til å gjøre Norge kjent, understreker leder Rune Støstad i Stiftelsen Peer Gynt.

– Vi gleder oss til å feire Aksel og Kjetil. I år lager vi en ny og stor Peer Gynt-fest i Vinstra sentrum. Her skal prisen også deles ut, sier kunstnerisk leder Ellen Horn i Peer Gynt AS.

Hjemmebane for Jansrud

– Jeg synes det er veldig gøy å få prisen. Særlig sammen med Kjetil. Det er et flott signal at vi får den sammen og gøy at så mange setter pris på det laget vi har klart å bygge i alpint. Og så er det ekstra gøy å få denne prisen sammen med Kjetil på hans hjemmebane, sier Aksel Lund Svindal.

Peer Gynt-prisen har siden 1973 blitt gitt til en person eller institusjon som har markert seg på en positiv måte på det samfunnsnyttige plan, og som har gjort Norge kjent i utlandet. Det er stortingsrepresentantene som stemmer fram vinneren. Selve prisen er en bronsestatuett av Peer Gynt.

– Jeg er stolt og beæret over å bli tildelt Peer Gynt-prisen sammen med Aksel. Som gudbrandsdøl, vinstravær og verdensborger har jeg vokst opp med tilhørigheten til Peer Gynts rike og sagaen om Peer Gynt. Å bli tildelt selve Peer Gynt-prisen, er noe helt spesielt. Det er en stor ære å bli stemt fram av stortingsrepresentantene, og jeg gleder meg til å ta imot prisen sammen med Aksel på hjemmebane i august, sier Kjetil Jansrud.

Mange idrettsvinnere

Prisen deles ut under Peer Gynt-stemnet på Vinstra lørdag 10. august under Peer Gynt-festen. Prisen overrekkes av stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen.

Jansrud og Svindal er langt fra de første idrettsutøverne som får prisene. Blant de tidligere vinnerne er Grete Waitz, Cato Zahl Pedersen, Bjørn Dæhlie, Vegard Ulvang, Kjetil André Aamodt, Johann Olav Koss, kvinnelandslaget i håndball, Ole Gunnar Solskjær, Magnus Carlsen, Marit Bjørgen og Norway Cup.

