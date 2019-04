Liverpool-manager vil utestenge rasistiske fans på livstid

NTB Sport

En video delt på sosiale medier de siste dagene viser seks Chelsea-supportere som håner Liverpools Mohamed Salah og kaller egypteren for en «bombemann».

– Motbydelig, sa Klopp på sin pressekonferanse før helgens kamp mot Chelsea.

Han sier dette er nok et eksempel på noe som ikke burde skje, og at dette ikke må ses på som en ting mellom Liverpool og Chelsea.

– Hvis du gjør noe sånt bør du ikke få sette dine bein i et stadion igjen. For resten av livet, fortsatte Liverpools tyske manager.

Mohamed Salah spilte 13 kamper for Chelsea før han i 2016 forlot klubben til fordel for Roma. Han kom tilbake til Premier League sommeren 2017, da som Liverpool-spiller.

Chelsea opplyser at de har utestengt tre supportere og hindret dem fra å ta seg inn på bortekampen mot Slavia Praha i europaligaen torsdag. Klubben forsøker fortsatt å finne ut hvem de tre siste personene er.

Flere hendelser

Salah-hendelsen er den foreløpig siste av en ubehagelig lang rekke rasistiske hendelser i kamper med engelske klubber den siste tiden.

Nylig sa Tottenham-spiller Danny Rose at han gleder seg til fotballkarrieren er over slik at han kan slippe å bli utsatt for åpenlys rasisme.

Rose og hans lagkamerater på det engelske landslaget ble utsatt for rasistiske tilrop da England spilte mot Montenegro i Podgorica i mars. England vant kampen 5-1, og Raheem Sterling feiret et av målene med å legge hendene over ørene foran den hatefulle skaren av hjemmefans. Sterling tvitret senere:

– Den beste måten å stilne haterne (og, ja, jeg mener rasister), skrev han.

Fredag opplyser Arsenal at klubben undersøker en video der fans kommer med rasistiske tilrop mot Napolis Kalidou Koulibaly i europaligaen torsdag.

– Fotball har en sterk stemme, og vi må bruke den til å få fram at vi alle tenker likt. Ting som dette burde aldri skje igjen, sa Klopp.

