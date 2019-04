Hett etterspill da Mjøndalen vant nabodrama mot Strømsgodset

NTB Sport

– Om ikke dette var god reklame for norsk fotball så vet ikke jeg. Det er akkurat sånn oppførsel det skal være i et derby, sa Christian Gauseth engasjert til Eurosport. Mjøndalen-spilleren var sentral både i kampen og i etterspillet og fikk gult kort etter sluttsignalet.

– Det skal gjøre vondt å tape hjemme for Mjøndalen, og det gjør det. Det var første omgang som ødela. Da var vi for pinglete og gjemte oss litt, sa Godset-spiss Marcus Pedersen, som også kastet seg inn i tumultene.

Målene har trillet inn begge veier for Mjøndalen, med 7-7 på de to siste kampene, men keeper Julian Faye Lund ble en liten matchvinner for klubben med et par praktredninger det siste kvarteret på Marienlyst.

Fire minutter på overtid kom Mustafa «Mos» Abdellaoue til avslutning helt alene med Lund, men i forsøket på å overliste keeperen skjøt han litt for langt til siden så ballen traff krysset og spratt ut. Dermed kunne bruntrøyene juble for seier i et dramatisk «Ælv Classico».

– Vi har vært lillebror i så mange år og blitt pissa på, men nå er det slutt på det. Vi var bedre i det aller meste selv om vi var litt heldige mot slutten, sa trener Vegard Hansen til Eurosport.

Seieren løftet laget opp fra jumboplassen på eliteserietabellen.

Mjøndalen tapte 4-5 for Bodø/Glimt i en ellevill kamp forrige helg, og målfesten fortsatte fra start. Før det var spilt 20 minutter ledet Mjøndalen 2-1 på et fullsatt Marienlyst.

De to første målene kom på hjørnespark. Sondre Solholm Johansen var først ute for gjestene da han fikk hodet på Joackim Solberg Olsens serve og nikket i mål via Viljar Myhras fingertupper.

Ledelsen varte bare to og et halvt minutt. Lars Sætre stormet gjennom feltet og styrte Lars Vilsviks hjørnespark i mål med hodet ved nærmeste stolpe.

Foran igjen

I det 19. minutt var Mjøndalen foran igjen. Myhra ga retur på et langskudd. Vilsvik kastet seg fram og hindret Tonny Brochmann i å nå returen inne i feltet, men bak dukket Stian Semb Aasmundsen opp og banket ballen i mål.

Sekunder senere måtte Julian Faye Lund vise klasse for første gang da han reddet Mustafa Abdellaoues nikk helt nede ved stolpen.

Mjøndalen sto fram som det klart beste laget i første omgang og økte ledelsen da 37-årige Olivier Ocean i det 40. minutt slo Sætra i lufta og nikket inn Joackim Solberg Olsens innlegg. Det var veteranens 83. toppseriemål i Norge.

På overtid i omgangen holdt canadieren på å score igjen, men Myhra reddet.

Hevet seg

– Dette var syltynt. Vi må heve oss betraktelig. Vi må bevege oss mer og ville ha ballen. Nå løper vi bare etter og mellom, sa Godset-trener Bjørn Petter Ingebretsen til Eurosport i pausen.

Strømsgodset fulgte trenerens råd og var langt farligere etter pause. Mos skapte ny spenning med sitt reduseringsmål i det 64. minutt. Måltjuven beinet ballen inn fra noen centimeters hold etter at Marcus Pedersens avslutning endret retning på en forsvarer.

Strømsgodset trykket på for utligning, men Lund vartet opp med kjemperedninger på avslutninger fra Mos i det 78. minutt og fra innbytter Amahl Pellegrino to minutter senere.

Det ble lagt til nesten ni minutter, men Mjøndalen holdt ut og kunne juble for en svært kjærkommen seier. For Strømsgodset var tapet det første for sesongen.

– Dette er blytungt, men vi fikk som fortjent, sa Ingebretsen.

