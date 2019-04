United-kamp ga rekord på Viasport

NTB Sport

200.000 seere var i snitt innom kampen på kanalen Viasport 1 og så Ole Gunnar Solskjærs menn få et tøft utgangspunkt foran kvartfinalereturen på Camp Nou.

I det aktuelle tidsrommet hadde kanalen en kommersiell seerandel på 34,6 prosent. På det meste var 255.000 seere innom, noe som er rekord for Viasport.

– Dette er enorme tall for oss og en skyhøy andel for en sportskanal som Viasport 1. Nå gleder vi oss til resten av sesongen, som lover godt for de engelske lagene og dermed for høye seertall på våre kanaler og Viaplay, sier kommunikasjonsdirektør Line Vee Hanum i NENT-gruppen.

(©NTB)