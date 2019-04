NRK mistet ski-VM og verdenscuprettigheter: – Alvorlig og leit

NTB Sport

NRK, som har disse rettighetene i Norge i dag, nådde ikke opp med sitt bud. NENT Group har inngått en femårsavtale med rettighetshaveren, kinesiske Infront Sports & Media.

– Dette er alvorlig og leit for NRK, men vi setter oss ikke ned og furter over dette, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen til NTB.

Han fastslår at det var umulig å matche summen NENT Group kunne legge på bordet for rettighetene.

– Det er snakk om ufattelig mye penger. Vi strakk oss lengre enn noen gang. Og hadde vi fått rettighetene, måtte vi ha hatt en samarbeidspartner, sier Eriksen.

Kringkastingssjefen vil ikke kommentere hvor mye penger NRK la på bordet, men ifølge Medier24 skal NENT Group ha betalt nær to milliarder kroner for rettighetene.

– En milepæl

Rettighetene som er solgt, utgjør om lag 40 prosent av NRKs vintersportspakke og inkluderer verdenscupen i langrenn, alpint, hopp, kombinert, snowboard og fristil. Avtalen gjelder også ski-VM i 2023 og 2025.

– Denne avtalen er virkelig en milepæl for oss. I NENT Group-sammenheng måler den seg med kjøpet av rettighetene til ishockey-VM i 1989 og OL i 2011. Vinteridretten har en særegen posisjon i Norden, og i Norge spesielt, og vinteridretten har skapt noen av de største idrettsstjernene i historien, sier Anders Jensen, president i NENT Group i en pressemelding.

– Nå kan seerne glede seg til mer enn 500 timer med vintersport hver sesong på våre kanaler og strømmeplattformer, legger Jensen til.

FIS-pakken som nå er solgt, inneholder cirka 200 renn fordelt på VM og verdenscup og står for om lag 40 prosent av det totale vintertilbudet NRK har i løpet av en vintersesong. Rettighetene gjelder ikke verdenscuprenn i Norge, Østerrike og Sveits. Avtalen gjelder heller ikke skiskyting og skøyter, skriver NRK i pressemeldingen.

Uendret neste to år

Kringkastingssjefen minner om at NRK fortsatt skal satse tungt på vintersport.

– For det første har vi disse rettighetene i to år til. For det andre vil vi fortsatt ha skirettigheter etter det, så vi skal ha en sterk posisjon i vinteridrett også utover 2021 og 2022, sier Eriksen til NTB.

I likhet med NRK mister også svenske SVT og finske YLE de samme rettighetene fra samme tidspunkt.

– Vi skal ta oss av dette med engasjement og ydmykhet. Vi vet hvilken arv vi overtar, sier svensk Viasats sportssjef Per Nunstedt.

Kritisk Giske

Kommunikasjonssjef Espen Graff i Norges Skiforbund har visst om interessen fra internasjonale aktører en god stund.

– Dette viser at skisporten som produkt er mer attraktivt enn noen gang. Uansett hvordan fordelingen av rettighetene til slutt blir, er vi klar til å tilpasse oss virkeligheten, sier Graff til NTB.

Mer bekymret er Arbeiderpartiets mediepolitiske talsmann Trond Giske. Han kaller salget av skirettighetene til NENT Group for «kortsiktig gambling».

– Skisporten tjener sikkert noen ekstra penger på kort sikt ved å selge seg til en kommersiell aktør, men jeg tror de taper på lang sikt ved at de ikke lenger når ut til alle. Jeg synes det er veldig synd, sier Giske til NTB.