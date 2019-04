Hovland ett slag over par etter halvspilt åpningsrunde i US Masters

NTB Sport

Den norske debutanten klarte seg fint i første halvdel av åpningsrunden på den sagnomsuste Augusta-banen. Hovland slet riktignok med en del upresise putter, og med det misset han flere muligheter til å plusse på flere birdier enn den ene han fikk på 2. hull.

Etter at 21-åringen har gjort unna halvparten av åpningsrundens 18 hull, viser resultatlista at han er ett slag over par. Hovland pådro seg en bogey på 3. og 7. hull. På sistnevnte hentet han seg bra inn etter nesten å ha slått ballen ut i skogen, men ble felt av at putten ikke satt skikkelig.

Hovland, som studerer ved Oklahoma State-universitetet og fortsatt er amatør, går torsdagens runde med den amerikanske tittelforsvareren Patrick Reed og Webb Simpson. Nordmannen er rangert som nummer 911 i verden, mens Reed og Simpson er plassert på 18.- og 23.-plass.

Plassen i US Masters ble sikret da Hovland i fjor vant USAs prestisjetunge amatørmesterskap.

I forkant ga amerikanske bookmakere 2000 i odds på Hovland som vinner av US Masters. Med det er han den største outsideren i feltet.

Hovland er også kvalifisert for Major-turneringene US Open og British Open senere denne sesongen.

