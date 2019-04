Atlético anker knallhard Costa-straff

NTB Sport

Dersom straffen fra Spanias fotballforbund blir stående, er Costa ferdigspilt denne sesongen. Atlético har kun sju seriekamper igjen før sommerferien.

Costa kjeftet på seg en direkte utvisning før pause i oppgjøret mot Barcelona sist lørdag. Det skjedde etter at Atlético-spissen følte seg snytt for et frispark.

Ifølge dommer Gil Manzan skal den tidligere Chelsea-spilleren ha snakket svært nedlatende om hans mor og hva han ville gjøre med henne. Manzan skal også ha rapportert at Costa tok tak i armen hans under protestene.

Dermed fikk Costa se det røde kortet etter kun 28 minutters spill på Camp Nou.

Torsdag opplyste det spanske fotballforbundet at Costa blir utestengt i åtte kamper, fire for utvisningen samt fire for å ha vært i fysisk kontakt med dommeren.

– Det naturlige er å anke og be om en mildere straff. Så får vi se hva som skjer, sier Atlético Madrids klubbpresident Enrique Cerezo.

– Det er spillere som har et voldsomt temperament. Fornærmelser skal ikke skje på en fotballbane, men det skjer av og til, sier Cerezo videre.

Barcelona vant kampen 2-0 etter mål av Luis Suárez og Lionel Messi etter 85 og 86 minutter. Da skaffet serieleder Barcelona seg en luke på elleve poeng ned til tabelltoer Atlético når sju kamper gjenstår av årets La Liga.

