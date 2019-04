Kane kan miste resten av sesongen

NTB Sport

Engelskmannen tråkket kraftig over i en tøff duell og hinket nærmest rett av banen etter 58 minutters spill i Tottenhams 1-0-seier over Manchester City i den første av to kvartfinalekamper i mesterligaen. Onsdag skal han til MR-undersøkelse, men Pochettino virket ikke særlig optimistisk rett etter kampen.

– Vi er bekymret. Vi kommer til å savne ham, og kanskje er han ute resten av sesongen, sa argentineren.

Kane har hatt en rekke ankelskader de siste årene. Senest i januar pådro han seg en leddbåndsskade i venstrefoten under Tottenhams 0-1-tap for Manchester United. Den satte ham på sidelinjen i nesten to måneder.

– Vi må få ham undersøkt, men det ser ut til å være den samme skaden. Det er synd og veldig skuffende, sa Pochettino tirsdag kveld.

Også forrige sesong var 25-åringen ute med en lignende skade i høyreankelen, mens det i 2016/17-sesongen ble to ulike avbrekk på seks og fire uker.

Mye tyder på at Tottenham må fullføre sesongen uten Kane. Returkampen mot Manchester City spilles onsdag neste uke. I Premier League kjemper de liljehvite en hard kamp om å bli blant de fire beste og sikre mesterligaspill også for neste sesong.

