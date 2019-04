Japans OL-minister måtte gå etter tabber

NTB Sport

Dråpen som fikk begeret til å flyte over var at Sakurada nylig uttalte at en politiker fra jordskjelv- og tsunamirammede Fukushima er viktigere enn gjenoppbyggingen av området. Det skapte voldsomme reaksjoner.

Tsunamien i 2011 kostet om lag 18.000 menneskeliv og forårsaket den verste atomkraftulykken siden Tsjernobyl i 1986. Japan har kalt sommer-OL i 2020 «gjenoppbyggings-OL», og OL-ministerens uttalelser falt mange tungt for brystet.

– Sakurada ba om å få gå av etter at han såret ofrenes følelser. Jeg har godtatt hans avskjedssøknad, sa statsminister Shinzo Abe, som også tok på seg skylden for å ha utnevnt Sakurada i første omgang.

Sakurada har tidligere blamert seg med uheldige uttalelser ved flere anledninger. Da Japans 18-årige svømmehåp Rikako Ikee ble rammet av leukemi, sa han for eksempel at det verste ved diagnosen var at det kunne føre til mindre entusiasme for OL i det japanske folk.

OL-ministerens avgang kommer bare en måned etter at Tsunekazu Takeda offentliggjorde at han slutter som president i Japans OL-komité i juni. Bakgrunnen er en fransk korrupsjonsetterforskning der han er mistenkt for stemmekjøp da Tokyo ble tildelt OL.

Abe har ifølge NHK besluttet å hente en tidligere OL-minister, Shunichi Suzuki, tilbake til jobben.

Det er mindre enn 500 dager til sommerlekene i Tokyo innledes.

