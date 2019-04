Fransk maratonstjerne suspendert for å ha sabotert dopingtest

NTB Sport

Calvin benekter å ha gjort noe galt. Hun hevdet under en pressekonferanse onsdag at hun ble utsatt for utilbørlig oppførsel fra dopingjegere som utga seg for politifolk og aldri opplyste om sitt virkelige ærend. Hun avga ingen prøve og har levert et søksmål i Marokko der hun beskylder dopingjegerne for vold og trusler.

Calvin var i Marrakech med sin ektemann, utøveren Samir Dahmani, for å trene til Paris maraton. Hun hevder at personer som hevdet å være franske politifolk grep henne i armen, opptrådte aggressivt og fikk parets 2-årige sønn til å falle og slå seg. Hun hevder at de aldri identifiserte seg som dopingjegere.

Ved siden av anklagen om at hun saboterte dopingtesten anklages Calvin av Frankrikes antidopingbyrå (AFLD) også for brudd på meldeplikten for ikke å ha vært på sin oppgitte adresse senere samme dag.

Hennes advokat Arnaud Pericard sier at han vil gå rettens vei for å få suspensjonen opphevet.

Calvin ble nummer to i maraton i EM i Berlin i fjor.

