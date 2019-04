Bamba scoret og stakk fingrene i ørene da Brann vant

NTB Sport

Ivorianeren feiret ved å stikke fingrene i ørene mens hjemmefansen jublet. Det var en protest mot antydninger om at utenomsportslige ting lå bak da han ble benket i de to første serierundene.

– Jeg ville vise at jeg ikke hører på alt som sies om meg og ikke bryr meg om hva folk sier. Det viktige er å jobbe for laget, og vi spilte som et lag i dag, sa Bamba til Eurosport etter kampen.

Christian Eggen Rismark doblet ledelsen da han nikket inn et hjørnespark fra Petter Strand i det 61. minutt, mens Sondre Sørli skapte ny spenning med sitt reduseringsmål kvarteret før slutt.

Bamba måtte overraskende starte på benken i de to første seriekampene etter overgangen fra Kristiansund, men mot gamleklubben fikk han tillit på topp sammen med Veton Berisha. Publikum hadde så vidt satt seg da de to kombinerte om ledermålet.

Strand spilte Berisha fram på venstresiden, og han slo flatt inn foran mål. Ved nærmeste hjørne av 5-meteren dukket Bamba opp og tået ballen så den gikk stolpe-inn i lengste hjørne.

Brann trengte drømmestarten, for Lars Arne Nilsens lag slet i sin 3-5-2-formasjon i første omgang. Kristiansund kom stadig farlig fram på høyresiden, og flere ganger var gjestene svært nær scoring.

KBK-sjanser

Liridon Kalludra skjøt over fra fri posisjon etter at Bendik Bye ble spilt gjennom på kant og slo skrått ut i feltet i det 12. minutt. Så skjøt Aliou Coly utenfor fra god posisjon, og Vito Wormgoor beinet ballen så vidt utenfor egen stolpe på et nytt farlig innlegg fra høyre.

Berisha kunne doblet ledelsen før pause, men Sean McDermott i gjestemålet reddet hans skudd fra kort hold og spiss vinkel.

– Jeg er fornøyd med at vi fikk 1-0, men det er mye rart utpå her. Vi har slitt på venstresiden og må stenge den, sa Nilsen til Eurosport i pausen.

Sondre Sørli sto for en lekkerbisken da han fintet seg vei gjennom Brann-feltet og skjøt i nettveggen, men det var Brann som var best og skapte mest i 2. omgang.

Rismark hadde en kjempesjanse da Strands hjørnespark fra høyre gikk forbi flere spillere i feltet og fant ham alene på tre meter. Litt overrumplet skjøt han rett utenfor.

Bamba rakk å misse en kjempesjanse alene med McDermott før Rismark revansjerte seg. Da kom Strands hjørnespark fra venstre, og Rismark kunne sette hodet på ballen alene ved lengste stolpe etter at Berisha blokkerte McDermott.

Ny spenning

Da virket kampen punktert, men spenningen ble tent igjen da Bye la inn fra høyre etter Rismarks balltap, innbytter Kristoffer Hoven nikket i tverrligger og Sørli banket inn returen nesten fra målstreken.

Kristiansund jaget utligning, men Brann holdt unna og økte sin poengfangst fra ett til fire. Det løftet laget forbi motstanderen på tabellen.

– Vi visste det kom til å bli en tøff kamp, og Brann spilte bra, sa McDermott, som syntes han kunne fått frispark i forkant av 2-0-målet.

– Nei, såpass må han tåle, sa Berisha til Eurosport.

De to eliteseriekampene onsdag var framskutt fra midt i juli fordi Brann og Molde da skal spille europaligakvalifisering. Lørdag skal Brann spille mot Viking i Stavanger, mens Kristiansund står foran en ny bortekamp mot Odd søndag.

