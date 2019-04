Ajax best, men Ronaldos jubileumsmål ga Juventus 1-1

NTB Sport

David Neres utlignet, men Ajax fikk aldri inn det fortjente vinnermålet i det som ble en forsvarskamp for gjestene fra Torino. Den 19-årige innbytteren Jurgen Ekkelenkamp var svært nær seiersmålet i sluttminuttene, men Juventus kunne stjålet seieren da deres innbytter Douglas Costa skjøt i stolpen.

– Juventus er et av de beste lagene i Europa, men vi dominerte kampen. 1-1 er et godt resultat, og vi får se hvordan det går i Torino. Vi har ingen frykt, vi gleder oss, sa Ajax-stjernen Dusan Tadic i et intervju vist på Viasat.

I åttedelsfinalen slo Ajax ut Real Madrid med 4-1 på bortebane etter hjemmetap i første kamp. Ronaldo har i motsetning til gamleklubben fortsatt muligheten til å vinne mesterligaen for fjerde år på rad, men da må han unngå å snuble på samme vis som sine tidligere lagkamerater.

Onsdag var han tilbake for Juventus for første gang siden han ble skadd i landskamp for Portugal forrige måned. Det var hans første klubbkamp siden han senket Atlético Madrid med hattrick i åttedelsfinalen, og han fortsatte der han slapp da han ga gjestene ledelsen.

I siste minutt av første omgang satte Juventus fart etter et innkast på egen halvdel og overrumplet hjemmelaget. Ballen gikk raskt fra mann til mann og havnet via Ronaldo ute hos João Cancelo på høyresiden. Portugiserens følsomme innlegg fant landsmannen som hadde løpt inn i feltet og stupheadet ballen i mål via André Onanas hånd,

Det var ikke bare hans 125. mesterligamål, men det 24. kvartfinalemålet.

Forbannelse

Ajax hadde inntil da vært det beste laget og hatt store sjanser ved Hakim Ziyech og Donny van de Beek, men laget har ikke scoret et eneste mesterligamål før pause på Johan Cruyff Arena denne sesongen. Det virket unektelig som en forbannelse, for David Neres utlignet med det aller første angrepet i 2. omgang, lagets niende CL-scoring hjemme for sesongen.

Ajax tok avspark og spilte seks trekk på egen halvdel før det ble slått langt opp. Cancelo så ut til å ha kontroll, men han mistet ballen til Neres, som stormet fram, vendte av Cancelo igjen og skrudde ballen i hjørnet. Da var det spilt 30 sekunder av omgangen.

Målet ga hjemmelaget ekstra energi, og Nicolás Tagliafico bommet så vidt på krysset med et langskudd før en ny Neres-scoring ble korrekt annullert for offside. Ajax dominerte, men greide ikke å omsette overtaket i tellende resultat.

– Ajax har masse kvalitet. De greier å spille selv når det ikke er rom. (Frenkie) de Jong er kilden i deres spill. Vi prøvde å kontrollere ham med (Rodrigo) Bentancur, men da slapp han seg bare dypere, og vi måtte jobbe hardt for å forsvare oss, sa Juventus-trener Massimiliano Allegri.

Sjanser

Federico Bernardeschi var Juventus' farligste mann i første omgang. Allerede i åpningsminuttene sendte han et langskudd rett over krysset, og i slutten av omgangen vendte han og skjøt rett utenfor etter at Ronaldo nikket Blaise Matuidis innlegg ned til ham.

Ajax var frampå langt oftere, og Ziyech var involvert i det meste, enten med framspill eller avslutning. Han tvang Wojciech Szczesny til en vanskelig redning i det 18. minutt, mens keeperen noen minutter senere ikke var i nærheten av van de Beeks skudd som strøk stolpen.

Venstreback Tagliaficos gule kort setter ham utenfor returkampen i Torino neste uke.

Det var for øvrig tilskuertrøbbel før kampen, og en rekke Juventus-tilhengere ble pågrepet og fratatt våpen.

(©NTB)