«Tragisk situasjon» gjorde at Köln ikke ville snakke om 4-4-kamp

NTB Sport

– Det skjedde en tragisk nødsituasjon i lagets umiddelbare nærhet. Derfor bortfaller pressekonferanse og intervjumuligheter etter kampen. Vi ber om forståelse for at vi foreløpig ikke kan gi noen detaljer, tvitret klubben etter den svært spennende og severdige kampen.

Ifølge storavisen Bild fikk Köln-trener Markus Anfangs far hjerteinfarkt på tribunen og ble sendt til sykehus i ambulanse.

TV-bildene viste at Anfang rett etter kampen ble kontaktet av representanter for nødtjenestene, og at han deretter skyndte seg ut ledsaget av en av dem.

Det var en utsatt kamp som ble spilt i Duisburg onsdag, og kampen ble forsinket et kvarter på grunn av den store publikumstilstrømningen fra Köln som førte til kø. Selv med ett poeng økte laget sin luke til serietoer Hamburg til sju poeng, mens Union Berlin på kvalifiseringsplass er ti poeng bak.

(©NTB)