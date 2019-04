Ungarn-proff mister Sverige-kamper

NTB Sport

Telekom Vezprèm-proffen pådro seg et brudd i høyrehånden på trening for tre uker siden og har siden da vært et usikkert kort til de kommende kampene mot Sverige.

Landslagssjef Christian Berge har likevel hatt et håp om at Tønnesen kunne bli spilleklar, men tirsdag bekrefter Norges Håndballforbund at den viktige bakspilleren må melde forfall.

Tønnesen mistet også VM i januar som følge av en skade i motsatt hånd.

– Han har et skråbrudd i en finger på sin høyre hånd. Det ligger fint på plass, og det gror bra. Vanligvis vil det ta fire-fem uker fra skadetidspunktet til han kan spille håndball igjen, sier landslagslege Thomas Torgalsen.

Landslagssjef Christian Berge henter ikke inn en erstatter for Tønnesen.

Kampene mot Sverige spilles i Arendal kommende torsdag og i Göteborg lørdag.

