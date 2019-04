Solskjær: – Kan ikke tenke meg annet enn at Pogba blir

NTB Sport

Solskjær var i kjempehumør på pressekonferansen tirsdag. Han kastet om seg med ros til motstanderen og avsluttet seansen med "hasta manana" og et smil etter 18 minutter med mediene.

– Jeg kan ikke se for meg at han (Pogba) ikke spiller for oss også etter sommeren, svarte Solskjær på spørsmål om franskmannen og spekulasjonene rundt hans framtid.

Flere United- spillere sliter med småtrøbbel. – Vi håper at Nemanja (Matic) kan bli klar. Marcus Rashford kunne ikke være med på den morsomme delen av treningen. La oss håpe han er klar til onsdag, sa Solskjær.

Lært

– Alle kamper er store, men med Barcelonas historie og alt..... Vi må opp på vårt aller beste. Det klarte vi ikke mot PSG, men bortekampen mot dem ga oss tro. Vi lærte mye av de kampene mot PSG.

Det sa Solskjær på en Old Trafford-pressekonferanse tirsdag. Onsdag leder han United for andre gang i hjemmekamp i mesterligaen. Første forsøk endte med 0-2-tap for Paris St. Germain.

En gjentakelse av et slikt resultat, vil høyst trolig bety at oppgaven i Barcelona er umulig selv om United slo ut PSG på bortemålsregelen etter 3-1-seier borte.

Returkampen går tirsdag neste uke.

Vinneren av Manchester United og Barcelona møter Liverpool eller Porto i semifinalen.

(©NTB)