Ronaldo meldt kampklar, Juventus-klippe ute med skade

Ronaldo pådro seg nylig en lårskade under en landskamp for Portugal. Da så det stygt ut med tanke på spill i mesterligakvartfinalen mot Ajax i Amsterdam onsdag, men tirsdag bekreftet Juventus-trener Massimiliano Allegri at portugiseren er inkludert i troppen til kampen.

Ronaldo har ikke vært på banen for Juventus siden han scoret tre ganger og skjøt den italienske storklubben videre i mesterligaen på bekostning av Atlético Madrid i forrige måned.

Forsvarsspiller Giorgio Chiellini blir samtidig et savn for Juventus i Amsterdam. Han har pådratt seg en skade i leggen og er ikke med til den nederlandske hovedstaden.

Det er heller ikke midtbanespiller Emre Can.

