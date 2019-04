Agüero tilbake for Manchester City

NTB Sport

Den argentinske stjernespissen har stått over Citys to siste kamper med en muskelskade, men er tilbake i lagoppstillingen i det første av to kvartfinaleoppgjør mot Tottenham.

Det er gode nyheter for manager Pep Guardiola. Hans City-lag regnes som en av de største favorittene til å vinne mesterligaen denne sesongen.

Agüero danner tirsdag angrepstrioen til gjestene sammen med Raheem Sterling og Riyad Mahrez.

Tirsdag spiller lagene det første av to oppgjør på Tottenhams splitter nye stadion, før det spilles returoppgjør i Manchester neste onsdag.

