Økonomisk grønt lys for Stockholms OL-søknad

Det skjer fire dager etter at Milano og Cortina d'Ampezzo fikk statsgaranti fra Italias regjering. Dermed blir det en svensk-italiensk kamp om å få arrangere vinterlekene om sju år.

Sverige har aldri tidligere arrangert vinter-OL, men var vert for sommer-OL i 1912. Dersom Stockholm vinner fram med sin søknad, blir OL arrangert med alpint i Åre, hopp i Falun og bob og aking i latviske Sigulda.

– Det hadde vært fantastisk for Sverige om det ble olympiske leker her, sier den svenske idrettsministeren Amanda Lind til TV4.

Det har tatt tid for de svenske OL-pådriverne å skaffe politisk støtte til en søknad. Først i januar i år ble det besluttet å søke, og før den tid hadde de fått nei flere ganger.

Bakgrunnen for at politikerne snudde var at IOC åpnet for et helt nytt konsept i avviklingen av OL. Vertsbyene skal ikke lenger stå som formelle arrangører og behøver heller ikke å gi økonomisk garanti. Eneste krav til Stockholm by var å få leie arenaer og benytte offentlige rom som gater og torg.

Den internasjonale olympiske komité (IOC) skal i juni beslutte hvem som får arrangere vinter-OL i 2026.

