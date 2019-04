«Damkronorna» med katastrofe-VM

NTB Sport

Årets VM på toppnivå i Finland ble et mareritt for det svenske kvinnelaget. De ledet to ganger mot Japan, men klarte ikke å vinne. Etter tre tap på fire gruppespillkamper bærer det ned til B-VM neste gang.

– Jeg har sett det komme lite grann. Ingen effektivitet, og man tar ganske dårlige beslutninger. Kanskje har vi nådd bunnen nå, sier SVT-eksperten Maria Rooth, som selv var sentral for «Damkronorna» under storhetstiden på 2000-tallet.

Da vant Sverige to bronsemedaljer i VM samt sølv (2006) og bronse (2002) i OL.

– Sverige må ta av silkehanskene, og spillerne må ransake seg selv. Man må starte på nytt. Men akkurat nå kjennes det utrolig tungt, sier Rooth.

Svenskene tapte 1-2 etter straffeslag mot Tyskland i første kamp og røk deretter 3-5 mot Tsjekkia. Så ble det 2-1-seier over Frankrike, men det holdt ikke til å redde VM-plassen.

USA er storfavoritt til å vinne VM i finske Esbo. Amerikanerne har tatt gull foran Canada i de fire siste mesterskapene (OL og VM).

