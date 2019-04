NTB Sport

Carlsen kom godt i gang med svarte brikker i mandagens åttende parti, og etter 39 trekk var det over.

Det er fjerde gang på like mange forsøk Carlsen vinner Shamkir-turneringen i Aserbajdsjan. Han gikk også til topps i 2014, 2015 og 2017.

Etterpå innrømmet 28-åringen at han var overrasket over ha avgjort seierskampen allerede tirsdag.

– Jeg forventet ikke å være i denne situasjonen. Det er svært sjelden man vinner en turnering før den siste runden, sa han.

Carlsen og Karjakin, som møtte hverandre til VM-duell i New York i 2016, var nummer én og to i Aserbajdsjan foran mandagens nest siste runde. Halvpoenget skilte dem. Etter seieren er Carlsen opp i seks poeng, mens Karjakin ble stående med 4,5 poeng.

Heller ingen av de øvrige spillerne kan innhente nordmannen i sammendraget.

Storspill

Søndagens kamp mot Anish Giro og dagens mot Karjakin fikk sjakkelskerne delvis til å måpe. Carlsens storspill sjokkerte ikke bare publikum, men også motstanderne.

– De to siste kampene var kanskje de mest interessante og morsomme med et dynamisk angrepsspill. Det har vært moro, sa Carlsen.

28-åringen hadde før møtet mot Karjakin spilte 48 partier i langsjakk uten tap. Nå er rekken forlenget til 49 partier på rad.

Etter at Karjakin hadde hatt et lite overtak innledningsvis mandag klarte Carlsen å få partiet inn i sitt spor. Han hadde også etter 26 trekk opparbeidet seg over en halv time mer tid igjen på klokka. Karjakin var sjanseløs på å slå tilbake.

Ranking

Carlsen er oppe i 2956,7 poeng på rankingen, og det er over 40 poeng ned til Fabiano Caruana. På pressekonferansen fikk nordmannen spørsmål på om det var forskjell på 2014-utgaven av Carlsen og dagens?

– Ja. Det er definitivt en forskjell i spillestil. Jeg kan mer om sjakk nå enn for fem år siden, selv om jeg lå høyere i rating den gang. Det siste kunne kanskje tilsi at nivået mitt er dårligere nå, men jeg er definitivt mer rutinert, sa Carlsen.

Han fikk også spørsmål om et par unge og fremadstormende spillere.

– Det er alltid noen på vei opp, men for øyeblikket ser jeg ingen trussel, sa Carlsen avvæpnende.

Carlsen møter Aleksander Gristsjuk i sitt siste parti tirsdag.

Allerede 20. april går verdensmesteren løs på sin neste oppgave, Grenke-turneringen i Tyskland.

(©NTB)