Carlsen i storform, vant Shamkir Chess-turneringen

Carlsen kom godt i gang med svarte brikker i mandagens åttende parti, og etter 39 trekk var det over.

Det er fjerde gang på like mange forsøk Carlsen vinner Shamkir-turneringen i Aserbajdsjan. Han gikk også til topps i 2014, 2015 og 2017.

Carlsen og Karjakin, som møtte hverandre til VM-duell i New York i 2016, var nummer én og to i Aserbajdsjan foran mandagens nest siste runde. Halvpoenget skilte dem. Etter seieren er Carlsen opp i seks poeng, mens Karjakin ble stående med 4,5 poeng.

Heller ingen av de øvrige spillerne kan innhente nordmannen i sammendraget.

Carlsen hadde før møtet mot Karjakin spilte 48 partier i langsjakk uten tap. Nå er rekken forlenget til 49 partier på rad.

Etter at Karjakin hadde hatt et lite overtak innledningsvis mandag klarte Carlsen å få partiet inn i sitt spor. Han hadde også etter 26 trekk opparbeidet seg over en halv time mer tid igjen på klokka. Karjakin var sjanseløs på å slå tilbake.

Carlsen møter Aleksander Gristsjuk i sitt siste parti tirsdag.

