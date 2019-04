Vipers med bragdseier i Montenegro, slo Buducnost 24-19

NTB Sport

Det norske mesterlaget har dermed alle sjanser til å ta seg til finalehelgen i Budapest i mai. Alle de fire bortelagene vant i helgen, og samtlige er favoritter til å løse semifinalebillett på hjemmebane neste helg.

Reistad storspilte offensivt og var toppscorer for Vipers med seks mål på like mange avslutninger. Tre sekunder før slutt pådro hun seg sin tredje to minutters utvisning og fikk se det røde kortet.

Ellers leverte Vipers sterkt forsvarsspill, og Lunde frustrerte hjemmelaget med redning etter redning.

Lagene fulgte hverandre til 3-3 i første omgang, men så dro Vipers fra til 8-4 og 10-6 på vei mot pauseledelse 10-8. Det knalltøffe forsvarsspillet ga Buducnost hele seks straffkast før pause, og fem av dem ble omsatt i scoring. Det betyr samtidig at vertene greide bare tre spillemål på kampens første 30 minutter.

Vipers slapp ikke hjemmelaget inn i kampen i annen omgang. Reistad førte an offensivt, men Jeanett Kristiansen sto for fem mål og Linn Jørum Sulland for fire. Hele ni Vipers-spillere tegnet seg i målprotokollen og sikret en knallsterk borteseier.

Buducnost vant sju av åtte hjemmekamper i gruppespill og hovedrunde, men kom til kort mot et Vipers-lag som har alle tiders sjanse til å sikre semifinalespill i returkampen kommende lørdag.

– Det er helt sykt digg. At vi vinner med fem mål, som også er det meste vi ledet med underveis i kampen, er veldig imponerende. Særlig når det skjer på bortebane og i denne hallen, sa Reistad til Fædrelandsvennen.

Også Györ, Rostov Don og Metz vant sine kvartfinalekamper på bortebane søndag.

