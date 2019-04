Stortalent sikret ny Viking-seier

NTB Sport

– Det er utrolig deilig. Det viktigste er at vi drar herfra med tre poeng, og i dag fightet vi som skikkelige vikinger. Selv om vi ikke hadde så mye spill i annen omgang tok vi krigen og ofret oss for hverandre. Vi gjorde en meget god kamp her oppe, sa Thorstvedt til Eurosport etter kampen.

20-åringen åpnet med scoring allerede etter sju minutter. Etter et innlegg fra Vikings venstrekant klarerte finske Juha Pirinen svakt rett i beina på Thorstvedt. På direkten scoret stortalentet sitt aller første eliteseriemål.

Mot spillets gang

Etter scoringen var Tromsø frampå flere ganger, men de store sjansene uteble i det som var en jevn omgang.

Også etter hvilen var det jevnt mellom lagene, som begge vant i serieåpningen. Tromsø satte opp tempoet og jaget utligning mot slutten, men maktet ikke å score.

Mot spillets gang skulle det smelle på ny andre veien. Seks minutter på overtid fikk Thorstvedt kula fra Ylldren Ibrahimaj. Fra sekstenmeteren klinket han til med venstrefoten, og markkryperen gikk inn i buret bak Tromsø-keeper Jacob Karlstrøm.

20-åringen, som ble hedret for årets gjennombrudd i 1. divisjon forrige sesong, ble med det matchvinner.

– Forsvarer seg bra

– Jeg vet ikke hvor mange sjanser de hadde, eller skudd på mål. I annen omgang var det bare scoringa som var noe å se opp for. Vi har ballen mye, men skaper mye nestensjanser. Det er den siste tredelen vi ikke får helt ut. De forsvarte seg bra, det skal de ha, sa Tromsøs Morten Gamst Pedersen.

Med seieren tok Viking nok en sterk seier i comebacket i Eliteserien etter et år i 1. divisjon. Det er første gang siden 2001 at klubben har vunnet de to første kampene i den øverste divisjonen.

Neste helg reiser Tromsø til hovedstaden og møter Vålerenga, mens Viking tar imot Brann.

