Sevilla-trener Caparros lider av leukemi

– Jeg har kronisk leukemi, men de oppdaget det tidlig, og sykdommen er under kontroll. Jeg kan leve et normalt liv, sa 63-åringen.

Caparros ble ansatt som Sevilla-trener forrige måned etter at Pablo Machin fikk sparken.

– Jeg vil nyte jobben min, og jeg ønsker at alle beholder roen. Jeg har ikke fått behandling, og jeg er takknemlig for at klubben gir meg anledningen til å fortsette som trener, sa han.

Caparros var tidligere sportsdirektør i klubben. Han fikk trenerjobben ut sesongen, og under hans ledelse har laget fire seirer på seks kamper så langt. Søndagens borteseier løftet laget til 5.-plass på tabellen, ett poeng bak Getafe.

Caparros er ikke den første Sevilla-trener som har fått kreftdiagnose. Eduardo Berizzo offentliggjorde i november 2017 at han var rammet av prostatakreft. Han fikk sparken en måned senere som følge av svake resultater.

Det var sene scoringer av Roque Mesa og Munir som ga Sevilla tre viktige poeng søndag i kampen om mesterligaspill.

