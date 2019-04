N'Doye-mål økte FCKs luke i gullkampen

NTB Sport

– Dame var klart vår «man of the match» igjen. Han var outstanding, også før pause da vi slet med å henge med, sa manager Ståle Solbakken til FCKs nettsted etter at N'Doye ble matchvinner med sitt 100. mål for klubben.

Noen timer tidligere hadde gullrival Midtjylland med Gustav Wikheim i laget spilt 2-2 mot Esbjerg, og Solbakkens lag benyttet anledningen til å øke luken til fem poeng.

Sten Grytebust i OB-målet, som skal være sterkt ønsket av FCK når kontrakten går ut til sommeren, stengte buret i 77 minutter. Så ble N'Doye satt opp av Nikolaj Thomsen med et frekt hælspark, og spissen banket ballen i mål.

Gode redninger

Grytebust hadde tidligere hatt gode redninger på avslutninger av Nicolai Boilesen og Peter Ankersen, mens Viktor Fischer traff stolpen. OB hadde også sine sjanser i kampen, særlig i en første omgang laget dominerte.

– Etter pause gikk vi over til å spille med tre bak, og da dominerte vi og skapte sjanser. OB kom tilbake, men heldigvis var det vi som fikk målet, sa Solbakken.

OB-tilhengere blamerte seg for øvrig med homofobiske rop mot Fischer, som også tidligere er blitt utsatt for det samme i Odense.

Tok avstand

– Jeg hørte det sist vi spilte her, og det skjedde igjen i dag ved flere anledninger. Etterpå var det riktig deilig å stå der som vinner, sa Fischer til TV3+. Etter kampen gikk han mot OB-fansen og sendte dem slengkyss, noe som provoserte ytterligere.

– Homofobi skal ikke aksepteres, og det skal betraktes på linje med rasisme. Om ikke superligaen gjør noe så håper jeg OB selv tar grep overfor sine tilhengere, sa Fischer.

OB tok senere avstand fra publikums oppførsel på sin Twitter-konto.

– Vi er klar over at fotball får fram de store følelser, og man kan bli sur, sint og skuffet. Men vi vil ikke akseptere tilrop av homofobisk, rasistisk eller diskriminerende karakter, skrev klubben.

(©NTB)