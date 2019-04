Györ vant mot Bakkerud og Odense tross CL-sprekk, Mørk var tilskuer

NTB Sport

– Hadde det ikke vært for Stine Bredal Oftedal kunne vi absolutt ha vunnet denne kampen, sa Odense-trener Jan Pyttlich til DR.

Mørk var på banen for hittil siste gang for klubblaget da hun ødela et kne i februar i fjor.

Med i Györ-troppen fant man også Kari Aalvik Grimsbø, Oftedal og Kari Brattset. De to sistnevnte var helt sentrale den første halvtimen mot Odense.

Györ ledet 18-13 ved pause, og den ungarske storklubben trodde kanskje allerede da at kampen var avgjort.

Ledelsen økte til åtte mål kort etter sidebytte, men så slo Györ bremsene helt på i en lang periode. Samtidig skjøt norske Ingvild Bakkerud inn mål på mål for Odense. Vertene kom opp på 25-25, 26-26 og 27-27.

Oftedal ble meget sentral også i angrep mot slutten da Györ klarte å sikre seieren. Den spennende utviklingen på kampen gjorde at Mørk ble sittende på benken hele oppgjøret.

Alle bortelagene (også Metz og Rostov) i de tre første CL-kvartfinalene vant sine bortekamper. Dermed må det trolig svært mye til for at disse klubbene ikke går til sluttspillet i Budapest i mai.

Györ er tittelforsvarer i Champions League.

