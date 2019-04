Maradona slutter som Dorados-trener etter sesongen

NTB Sport

Maradona fattet avgjørelsen etter at lagets hans spilte 1-1 mot Venados fredag. 58-åringen hevdet at hans tilstedeværelse på sidelinjen førte til at dommeravgjørelser gikk mot Dorados.

– Når sesongen er over, forlater jeg Dorados. Jeg beklager, men det er min avgjørelse, sa Maradona etter kampen.

Legenden, som førte Argentina til VM-gull i Mexico i 1986, sier han vil ha et møte med klubbpresidenten for å informere ham om avgjørelsen og årsaken bak.

Kjernen til Maradonas sinne etter fredagens kamp var at laget ikke ble tildelt straffespark på overtid.

– Vet dere hvorfor dommeren ikke dømte det? Fordi dere ville ha sagt at det var fordi det var Maradonas lag, sa 58-åringen til det fremmøtte pressekorpset.

Dorados er ubeseiret i åtte kamper og ligger på tredjeplass i ligaen.

(©NTB)