Klopp: – Vi kan ikke spille som City, men vi gjør det på vår måte

Sene scoringer har avgjort de tre siste kampene for Liverpool, som fredag slet seg til 3-1 over Southampton og gjenerobret førsteplassen i Premier League.

– Prestasjonen var ikke i toppklasse, men dette handler om å kjempe. Folk vil se oss spille som Manchester City, men vi er ikke i stand til å gjøre det. Vi spiller vår egen fotball, sa Klopp.

– Nå har vi 82 poeng, og det er enormt i denne gale ligaen. Alle er ute etter oss, og jeg er veldig stolt. Det er utrolig, sa han.

Liverpool har tapt bare en av sine 33 seriekamper denne sesongen.

Southampton tok ledelsen fredag, men Naby Keita utlignet med sitt første mål for Liverpool. Ti minutter før slutt scoret Mohamed Salah sitt første mål på nesten to måneder da han ga gjestene ledelsen. Kaptein Jordan Henderson, som startet på benken, satte punktum med sitt første mål for sesongen.

– Dette er en vanskelig sesong for alle. Man må ha 70-75 poeng for å komme med i mesterligaen og over 90 for å bli mester, men vi er med i kampen, og det er hyggelig, sa Klopp.

Liverpool har igjen fem kamper, og Henderson mener at alle må vinnes dersom det skal bli gull.

– Denne seieren var veldig viktig, og hver eneste kamp blir enorm. Vi må vinne dem alle, sa han.

