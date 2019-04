Gunnulfsen og Slind vant Reistadløpet

NTB Sport

Gunnulfsen var best i spurten da seks menn kom samlet til mål etter 50 kilometer klassisk fra Setermoen til Bardufoss. Han staket fra de andre og seiret foran Johan Hoel og Erik Valnes.

– Utenom Birken har jeg aldri gått Ski Classics før, men jeg har gått noen gode femmiler i det siste og tenkte at dette kunne passe bra, sa Gunnulfsen til NRK. Forrige helg ble han nummer fire på femmila i NM, nå var han best.

– Jeg hadde et håp om å være med å kjempe, men jeg trodde jeg kom til å bli kokt av de andre mot slutten. Det ble jeg for så vidt, men jeg klarte å ha en spurt liggende likevel. Jeg visste ikke at jeg hadde den inne før jeg smelte til de siste 200 meterne.

Endelig

Astrid Øyre Slind avgjorde før spurten da hun tok sin første Ski Classics-seier. Sammen med sin japanske Team Koteng-lagvenninne Masako Ishida la hun det øvrige feltet bak seg. Hun avgjorde seierskampen mot slutten og kom alene til mål 11,9 sekund foran Ishida. Anna Svendsen ble nummer tre.

– Endelig! Jeg har gått en hel sesong uten seier, så nå er jeg fornøyd. Det var en drømmedag med vanvittig fine forhold. Masako er rå oppover, men jeg visste at hvis jeg greide å henge brukbart med så hadde jeg en god sjanse til å stake fra henne. Både taktikk, form og ski stemte i dag, sa Slind til NRK.

Petter Eliassen, som kjemper om sammenlagtseieren i Ski Classics, dro feltet mye av veien i mennenes renn, men måtte nøye seg med 5.-plass i mål. Andreas Nygaard ble tidlig hektet av, men tok seg inn til 13.-plass og forsvarte ledertrøya. Spenningen lever før avslutningen i Finland neste helg.

Spennende

– Det ble litt som jeg fryktet. Jeg hadde håp om å være hakket bedre opp den første lange bakken og henge med tetgruppen, men greide det akkurat ikke. Resten av løpet gikk jeg og var litt forbannet over det, sa Nygaard til NRK.

– Jeg hørte at jeg leder med 27 poeng. Om Petter vinner Ylläs-Levi så vinner han sammenlagt, men det rennet passer meg bedre, sa han.

I kvinneklassen gikk sammenlagtleder Britta Johansson Norgren inn til 9.-plass. Hun er vinner sammenlagt, men Astrid Øyre Slind er oppe på 2.-plass.

(©NTB)